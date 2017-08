Börsenplätze Nanogate-Aktie:



Kurzprofil Nanogate AG:



Nanogate (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G) ist ein international führendes, integriertes Systemhaus für Hochleistungsoberflächen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) in Materialien und Oberflächen. Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus multifunktionalen Oberflächen auf Basis neuer Materialien ergeben.



Nanogate stellt seinen Kunden technologisch und optisch hochwertige Systeme zur Verfügung. Dazu nutzt das Unternehmen sein umfangreiches Know-how bei innovativen Werkstoffen, inklusive der vorhandenen Kompetenzen bei Nanomaterialien, -oberflächen und -strukturen. Ziel ist es, Produkte und Prozesse der Kunden durch Hochleistungsoberflächen zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf die vier Branchen Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit sowie die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers und Advanced Metals. Nanogate verfügt über eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how.



Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich der Konzern vor allem auf Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei- und dreidimensionale Komponenten) in hoher optischer Qualität. Werttreiber sind die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe, z.B. Glazing) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen, vor allem Energieeffizienz) sowie externes Wachstum. Überdies will Nanogate mittelfristig einen erheblichen Umsatzanteil mit umweltfreundlichen Systemen und Prozessen sowie Cleantech-Anwendungen erzielen.



Die Nanogate-Gruppe verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Daimler, FILA, Jaguar, Junkers, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit mehreren internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V., die Vogler GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG und der Plastic-Design GmbH. (01.08.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Nanogate-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Beschichtungsspezialisten Nanogate AG (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G) unverändert kaufenswert.Die Prognose des Spezialisten für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten erscheine den Experten für 2017 zu konservativ. Nanogate-Chef Ralf Zastrau erwarte bisher für dieses Jahr einen Umsatz von mehr als 160 Mio. Euro und ein EBITDA von über 18 Mio. Euro. 2016 sei ein Umsatz von 112.5 Mio. Euro erzielt worden sowie ein EBITDA von 12,4 Mio. Euro. Die Experten hätten nachgerechnet: Der Firmenchef habe im vergangenen Jahr mehrheitlich den Kunststoff-Spezialisten Goletz gekauft. Das Unternehmen werde seit Mai 2016 konsolidiert. Auf Basis eines Gesamtjahres hätte sich der zu konsolidierende Umsatz auf knapp 19 Mio. Euro belaufen müssen - der Basisumsatz des Jahres 2016, inklusive der Konsolidierung von Goletz für volle 12 Monate, auf ca. 118 Mio. Euro.Anfang 2017 habe Zastrau die Übernahme der amerikanischen Jay Plastics abgeschlossen. Das Unternehmen dürfte 2016 einen Umsatz von rund 50 Mio. Euro erzielt haben bei einer EBITDA-Marge von mehr als 10%. Addiere man nunmehr diese Erlöse auf den Basisumsatz aus 2016 hinzu, errechne sich ein konsolidierter Umsatz von mehr als 165 Mio. Euro für Nanogate in 2017. Zastrau habe bei seiner Prognose daher offensichtlich kein organisches Wachstum unterstellt. Im Hintergrundgespräch habe der CEO den Experten erläutert, dass ihre Rechnung zwar tendenziell richtig sei, aber zu beachten sei, dass bei Zukäufen durchaus der eine oder andere Umsatz zunächst wegfalle."Das ist bei unseren Übernahmen typisch. Denn wir verzichten auf weniger margenstarke Umsätze bei den zugekauften Unternehmen, was zunächst zu einem Umsatzrückgang führt. Das trifft auf Goletz zu und ist bei Jay Plastics genauso." Hinzu kämen Konsolidierungseffekte, da Goletz und Vogler zuvor schon kooperiert hätten. Nichtsdestotrotz erscheine den Experten die Umsatzprognose zu vorsichtig. In den vergangenen Jahren habe Zastrau immer mal wieder die Prognose im Jahresverlauf nach oben revidiert. Das sollte für 2017 erneut der Fall sein.Mit der Übernahme von Jay Plastics mache Nanogate einen großen Sprung. Für einen Anteil von 80% habe das Unternehmen mehr als 57 Mio. US-Dollar bezahlt. Damit sei es der größte Zukauf in der Geschichte von Nanogate. Sehr positiv: Zastrau habe nicht den gesamten Kaufpreis in bar abdrücken müssen. Im Volumen von 14,4 Mio. US-Dollar habe er in Nanogate-Aktien bezahlt. Fast 400 000 neue Nanogate-Aktien seien dafür ausgegeben worden, die der Verkäufer von Jay Plastics erhalten habe. Im Normalfall würden Verkäufer immer nur Bargeld sehen wollen. Die Bezahlung in Aktien, zumindest für einen Teil, würden die Experten als positiv werten.Aufgrund der starken Wachstumsstrategie, vor allem aufgrund von Zukäufen, würden die Nettoergebnisse bei Nanogate bisher noch nicht so hübsch ausfallen. Zastrau nehme dies bewusst in Kauf und fokussiere sich weiterhin auf einen starken Wachstumskurs. Nach und nach sollte der Nettogewinn indes nachziehen. Der Free Cashflow, der 2016 schon mit über 6 Mio. Euro positiv gewesen sei, solle auch in diesem Jahr erneut gut ausfallen.Zastrau habe bislang noch keine neue Prognose auf Sicht von zwei bis drei Jahren kommuniziert. Die Annahme der Experten sei, dass Nanogate 2020 beim Umsatz in Richtung 200 Mio. Euro gehen werde. Bei der EBITDA-Marge, die derzeit bei über 11% liege, sei es weiterhin das Ziel, diese mittelfristig auf 15% zu steigern. Vorerst bleibe das Unternehmen aber im Investitionsmodus: Neue große Themen wie zum Beispiel die Elektromobilität stünden auf der Agenda von Zastrau und seinem Team.Vorstandswoche-Dauerfavorit Nanogate habe sich in den letzten Jahren großartig entwickelt. Die Aktie kenne im Wesentlichen nur eine Richtung: Nach oben! Jüngst habe sie mit Kursen von über 52 Euro ein neues Rekordhoch markiert. Aktuell würden sich die Anteilsscheine in einer kleinen Korrektur befinden. Die Experten würden von Nanogate in der zweiten Jahreshälfte einen guten Newsflow erwarten: Dazu würden sehr starke Halbjahreszahlen 2017, eine Anhebung der Prognose und weitere größere Aufträge zählen. Das Unternehmen agiere in attraktiven Märkten und sei Profiteur vieler Trends. Beispielsweise die Elektromobilität, für welche Nanogate Komponenten liefere.Die Nanogate-Aktie ist unverändert kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 01.08.2017)