ISIN Nano One Materials-Aktie:

CA63010A1030



WKN Nano One Materials-Aktie:

A14QDY



Ticker-Symbol Nano One Materials-Aktie:

LBMB



Canadian Exchange Ticker-Symbol Nano One Materials-Aktie:

NNO



Kurzprofil Nano One Materials Corp.:



Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker-Symbol: LBMB, Canadian Exchange-Ticker: NNO) hat eine patentierte Technologie für die kostengünstige Produktion von leistungsstarken Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien entwickelt, die in Elektrofahrzeugen, zur Energiespeicherung und in der Unterhaltungselektronik Anwendung finden, und diese im Pilotmaßstab demonstriert.



Die Verarbeitungstechnologie ermöglicht kostengünstigere Rohstoffe, vereinfacht die Produktion und steigert die Leistung für eine Vielzahl an Kathodenmaterialien. Nano One hat eine Demonstrations-Pilotanlage errichtet und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zusammen, um seine NMC-, LFP- und LMN-Kathodentechnologien für große Wachstumschancen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energiespeicher weiterzuentwickeln.



Die Pilot- und Partnerschaftsaktivitäten von Nano One werden mit der Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP), einem Programm von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), finanziert. Nano One erhält auch vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) finanzielle Unterstützung. www.nanoone.ca. (01.06.2022/ac/a/a)



Nano One Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker-Symbol: LBMB, Canadian Exchange-Ticker: NNO) unter die Lupe.Nachdem die Nano One Materials-Aktie in den vergangenen Monaten eine heftige Korrektur habe hinnehmen müssen, hat sie sich jetzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Kursplus am Dienstag: mehr als 25 Prozent. Der Grund: Nano One habe mit BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung für Lithium-Ionen-Batteriematerialien unterzeichnen können.Die mehrphasige Vereinbarung umfasse eine detaillierte Vermarktungsstudie für die Vorpilotphase, die Pilotphase und die Scale-up-Produktion, so Nano One in einer Mitteilung. Im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung (Joint Development Agreement, JDA) würden die Unternehmen gemeinsam ein Verfahren mit reduzierten Nebenprodukten für die kommerzielle Produktion von kathodenaktiven Materialien (CAM) der nächsten Generation entwickeln. Diese basiere auf der HED-Familie von BASF sowie dem One-Pot-Verfahren und den Metall-Direct-to-CAM (M2CAM®)-Technologien von Nano One.Dan Blondal, CEO von Nano One, habe gesagt: "BASF ist ein weltweit führender Anbieter von Chemie- und Hochleistungs-Materialien für Lithium-Ionen-Batterien, und wir sind stolz darauf, mit diesem Konzern neue Wege zu gehen, um die Leistung, die Kosten und den ökologischen Fußabdruck der CAM-Produktion zu verbessern. Es gibt eine enorme Chance, die Produktionsprozesse und Produkte gemeinsam zu differenzieren, um eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Lieferkette zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft voranzutreiben."Dr. Heiko Urtel, Vice President Global R&D Battery Materials, BASF SE, habe hinzugefügt: "Nano One verfügt über eine fortschrittliche Technologie mit dem Potenzial, die Produktleistung unserer hochleistungsfähigen kathodenaktiven Materialien zu verbessern und die Synthese von Batteriematerialien weiter zu vereinfachen. Wir freuen uns darauf, eine kooperative Zusammenarbeit aufzubauen und die Geschäftsmöglichkeiten für unsere kathodenaktiven Materialien der nächsten Generation zu erweitern."