Kurzprofil NanoRepro AG:



Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109, WKN: 657710, Ticker-Symbol: NN6) ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird.



Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, zur Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. (22.12.2021/ac/a/nw)





Marburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Voleon Capital Management LP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der NanoRepro AG eröffnet:Die Shortseller des Hedgefonds Voleon Capital Management LP starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109, WKN: 657710, Ticker-Symbol: NN6).Die Finanzprofis des Hedgefonds Voleon Capital Management LP mit Sitz in Berkeley, Kalifornien, USA haben am 20.12.2021 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der NanoRepro AG in Höhe von 0,56% aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der NanoRepro AG:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der NanoRepro AG: mindestens 0,56%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.