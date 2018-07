Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NanoFocus AG:



Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F) ist Wegbereiter und Technologieführer einer neuen Generation hochpräziser optischer 3-D-Oberflächenanalysetools für Labor und Produktion. Das Unternehmen revolutioniert mit seinen bedienungsfreundlichen, robusten und wirtschaftlichen Instrumenten den Markt der Oberflächenanalyse und ermöglicht Anwendern aus Wissenschaft und Industrie die dreidimensionale Abbildung und Kontrolle von Oberflächen mit Strukturen im Mikro- und Nanometerbereich. (13.07.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - NanoFocus-Aktie: Turnaround-Kandidat - AktienanalyseWahrlich nicht berauschend war die Entwicklung der im nordrhein-westfälischen Oberhausen beheimateten NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F) in den letzten Jahren, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Und das betreffe sowohl den Aktienkurs wie auch die operative Entwicklung. Doch möglicherweise habe die Durstrecke bald ein Ende.Der NanoFocus-Konzern sei samt Tochtergesellschaften international - nach eigenen Aussagen - als eines der technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der prozessnahen optischen und taktilen Oberflächenmesstechnik im Mikro- und Nanometerbereich tätig. Haupttätigkeiten des Unternehmens seien die Entwicklung, Fertigung sowie der weltweite Vertrieb von Geräten für die 3D-Oberflächenanalyse. NanoFocus-Geräte würden vor allem für die Qualitätssicherung eingesetzt und sich für nahezu alle Industriebranchen eignen. Durch diese Technologie versuche NanoFocus, Kunden und Partnerunternehmen die Herstellung innovativer Produkte und die Umsetzung effizienter Fertigungsverfahren zu ermöglichen.Das höre sich gut an, dennoch seien die letzten vier Geschäftsjahre Verlustjahre gewesen. Während der jährliche Umsatz zwischen 11 und 12 Mio. Euro stagniert habe, habe das Unternehmen im selben Zeitraum einen kumulierten Jahresfehlbetrag von 8,8 Mio. Euro angehäuft. Dass es Nanofocus überhaupt noch gebe, habe der Vorstand seinen Eigentümern, also den Aktionären, zu verdanken. Im Rahmen von sechs Kapitalmaßnahmen binnen der letzten vier Jahre hätten knapp 8,7 Mio. Euro eingeworben werden können.Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziere der Vorstand einen Konzernumsatz in Höhe von ca. 13,1 Mio. Euro, wobei sowohl EBITDA, EBIT als auch das Nettoergebnis positiv ausfallen sollten. Als strategische Ziele gebe das Management die gemeinsame neue Produktentwicklung mit Mahr aus. Die Weiterentwicklung bestehender Produkte und Software sowie die Gewinnung von Vertriebspartnern im Semiconductor‐Bereich stünden zudem auf der Agenda.Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 1,90 Euro werde das Unternehmen aktuell mit 11,6 Mio. Euro bewertet. Würden sich die Perspektiven bewahrheiten und die Prognosen aufgehen, scheine dies günstig zu sein. Spekulative Naturen, die dies entsprechend erwarten würden, könnten das aktuelle Kursniveau zum Aufbau einer Position nutzen. Das mittelfristige Kursziel (immer vorausgesetzt, die Prognosen erfüllen sich) sehen wir bei 3 Euro, ein Stop-Loss-Limit sollte bei 1,50 Euro gesetzt werden, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 07/2018)