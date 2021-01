Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nagarro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

88,60 EUR +0,68% (11.01.2021, 09:30)



Xetra-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

88,20 EUR -1,78% (11.01.2021, 09:11)



ISIN Nagarro-Aktie:

DE000A3H2200



WKN Nagarro-Aktie:

A3H220



Ticker-Symbol Nagarro-Aktie:

NA9



Kurzprofil Nagarro SE:



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com. (11.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nagarro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienenalyse die Aktie von Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) unter die Lupe.Allgeier habe vor Weihnachten das bislang in der Nagarro-Gruppe gebündelte internationale Softwareentwicklungs- und Digitalisierungsgeschäft erfolgreich abgespalten. Mit Nagarro und Allgeier gebe es nun zwei börsennotierte Gesellschaften, die in Summe sogar deutlich höher bewertet seien als die bisherige Allgeier, deren Schlusskurs am 15. Dezember bei 87,20 Euro gelegen habe.Der erste Kurs der Nagarro-Aktie habe am 16. Dezember bei 69,00 Euro (Börsenwert: 785 Millionen Euro) gelegen, die Allgeier-Papiere seien mit 24,20 Euro gestartet. Nagarro hätten im Anschluss in der Spitze bis auf 99,00 Euro zugelegt, während der Allgeier-Kurs zwischenzeitlich sogar unter die 18-Euro-Marke abgerutscht sei, sich mittlerweile wieder aber gefangen habe und über der 20-Euro-Marke notiere.Die digitale Transformation laufe auf vollen Touren. In der IT und bei der Entwicklung von digitalen Produkten zeige sich eine hohe Dynamik. Die Herausforderungen würden immer komplexer. Nagarro stehe eigenen Angaben zufolge den Kunden der bei Transformation, Anpassung an neue Gegebenheiten und dem Neuaufbau mit seinen digitalen Dienstleistungen zur Seite.Nagarro werde nach der Abspaltung direkter mit der Peer-Group wie Epam Systems oder Globant vergleichbar sein. Die ersten Börsentage hätten bereits gezeigt: Mit dem separaten Listing dürfte die Unterbewertung der Aktie deutlich und auch abgebaut werden. "Als ein eigenständig börsennotiertes Unternehmen können wir nun von unserer eigenen Marke profitieren", so Manas Fuloria, Custodian of Entrepreneurship in the Organization (CEO) bei Nagarro. "Wir konkurrieren auf der Weltbühne und konzentrieren uns auf den Ausbau unserer Fähigkeiten, noch mehr Kunden digitale "Best-in-Class"-Dienstleistungen anzubieten."Nagarro gestalte Unternehmen von morgen und sei dafür gut positioniert. Könne die Gesellschaft ihre Wachstumspläne wie geplant umsetzen, dann dürfte die Aktie schon bald nachhaltig in dreistellige Kursregionen vorstoßen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 11.01.2021)