Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich das britische Unterhaus am Montag in der Frage des EU-Austritts zum wiederholten Mal erfolgreich in der Kunst des "Neinsagens" geübt hat, dürften in der heutigen Parlamentsdebatte erneut Möglichkeiten ausgelotet werden, um bis zum Stichtag am 12. April doch noch einen geregelten EU-Austritt zu gewährleisten oder zumindest eine Perspektive für eine Verlängerung der Austrittsfrist aufzuzeigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da das Initiativrecht auch am Mittwoch beim Parlament liege, könnte die Debatte weitere indikative Abstimmungen vorbereiten, um einen alternativen Austrittsplan zu finden. Darüber hinaus dürfte ein überparteilicher Gesetzesvorschlag eingebracht werden, der die Verhinderung eines No-Deal-Szenarios vorsehe. Technisch würde dies beispielsweise durch den Rückzug des Artikels 50 realisierbar. Zudem habe Premierministerin May gestern angekündigt, eine weitere Verschiebung des Austrittstermins anzustreben und auf die Opposition für einen möglichen Kompromissvorschlag zuzugehen. Komme es zu keiner Einigung im Parlament, verlasse Großbritannien am 12. April die EU, mit unkalkulierbaren Folgen für die britische Wirtschaft.



Die überraschende Ankündigung zur Kompromissbereitschaft durch die Premierministerin habe erneut die Hoffnungen auf eine weiche Austrittsvariante bestärkt und den Euro zum Pfund wieder in Richtung 0,85 GBP fallen lassen. (03.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.