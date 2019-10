Wien (www.aktiencheck.de) - In unseren Ozeanen befinden sich bis zu 100 Millionen Tonnen Plastikmüll, berichten die Experte von Raiffeisen Capital Management.Auf politischer Ebene sei im Mai 2019 im Rahmen der Basler Konvention ein neuer Umgang mit Plastikmüll beschlossen worden, auf den sich weltweit 186 Staaten geeinigt hätten. Dabei gehe es in erster Linie um die Reduktion der Plastikproduktion, eine Informationspflicht über Müllinhaltsstoffe und auch die Förderung von Entwicklungsländern bei der Müllentsorgung. Inzwischen weigere sich nicht nur China, den Müll der Industrienationen aufzunehmen, sondern auch andere Länder wie Thailand und Malaysia hätten damit begonnen, die unliebsame Fracht wieder retour an die Herkunftsländer zu schicken. Das Problem müsse aber an seinem Ursprung gelöst werden. Das bedeute konsequentes Vermeiden von Plastik(verpackungen). Dazu brauche es allen voran die Politik als Regulator, aber auch die Wissenschaft, die Produzenten, den Handel und natürlich auch uns Konsumenten und Konsumentinnen.Als nachhaltiger Asset-Manager kann auch Raiffeisen Capital Management diesen Prozess beschleunigen - indem wir in Unternehmen investieren, die sorgsam mit dem Einsatz von Plastik umgehen oder sich überhaupt mit Alternativen zu Plastik(verpackungen) beschäftigen bzw. diese bereits einsetzen. Standardmäßig befrage man Unternehmen hinsichtlich ihrer Strategien dazu. Das Ergebnis dieses Dialogs würden die Experten dann in ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Das heiße, sie würden Unternehmen und Staaten, die Strategien zur Plastikvermeidung verfolgen würden gegenüber solchen bevorzugen, für die diese keine Relevanz hätten. (02.10.2019/ac/a/m)