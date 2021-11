Die Aktien der Impfstoff-Pioniere BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) hätten hingegen ihren bereits am Donnerstag begonnenen freien Fall, den zunächst ein enttäuschendes Moderna-Absatzziel ausgelöst habe, mit einem weiteren Absturz um bis zu 21% fortgesetzt. Viele Anleger hätten sich hier um die Nachfrage nach den Vakzinen gesorgt, sobald es wirksame Medikamente gebe.



Nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie erhole sich nun auch das Geschäft beim Taxidienst-Konkurrenten Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) weiter. Im dritten Quartal habe der Fahrdienstvermittler die Erlöse im Vorjahresvergleich deutlich gesteigert. Auf bereinigter Basis habe er erstmals ein positives Betriebsergebnis geschafft. Der Aktienkurs habe in der Folge um 4,2% zugelegt.



Beim Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton Interactive (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) sei dagegen der Corona bedingte Nachfrage-Boom scheinbar endgültig vorbei. Die New Yorker Firma habe die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr um bis zu einer Milliarde Dollar gekappt. Die Aktionäre hätten schockiert reagiert und hätten die Aktie um mehr als ein Drittel abstürzen lassen.



Ansonsten habe in New York noch der - verhältnismäßig kleine - Börsengang eines deutschen Unternehmens Schlagzeilen gemacht. Der Aktienkurs von Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO) habe sich am ersten Handelstag in der Spitze bis auf USD 18 vervielfacht, nachdem die Aktien zuvor zu USD 5 pro Stück ausgegeben worden seien. Am Ende seien sie dann zu knapp USD 10 gehandelt worden. Das Mainzer Unternehmen sei auf Tests zur Darmkrebs-Vorsorge spezialisiert.



Apropos Börsengänge: Der US-Elektroautoentwickler Rivian werde seine Aktien bei dem geplanten Börsengang zu einem höheren Preis los als ursprünglich gedacht. Die Preisspanne bei der Platzierung von 135 Mio. Aktien sei auf USD 72 bis 74 heraufgesetzt worden. Bislang habe die Spanne bei USD 57 bis 62 gelegen. Gemessen am mittleren Wert der neuen Spanne dürfte der Erlös bei knapp USD 10 Mrd. liegen. Die E-Autofirma, zu deren Großinvestoren Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) zählen würden, bringe ihre Papiere unter dem Tickerkürzel "RIVN" an die Technologie-Börse NASDAQ. Rivian habe im September sein erstes Elektromodell im umkämpften Pick-up-Segment auf den Markt gebracht und so einen Wettlauf unter anderem mit Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) für sich entschieden. Außerdem habe das 2009 gegründete Unternehmen lukrative Großaufträge für Amazon.com-Lieferwagen in der Tasche. Noch mache Rivian allerdings keinen Umsatz und stecke tief in den roten Zahlen.(08.11.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nicht zuletzt von den Meldungen rund um die Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE)-Arznei profitierten am Freitag viele Aktien der Reise- und Freizeitbranche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für die Titel von American (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL), United (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) und Delta Airlines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) sei es zwischen 5,7% und 8,1% nach oben gegangen. Auch die Papiere des Flugzeugbauers Boeing hätten davon profitiert: Mit einem Anstieg um 5,4% seien sie der stärkste Wert im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gewesen.Positiv hätten sich in der Reisebranche aber auch starke Quartalszahlen des Reiseportals Expedia (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) und des Unterkünfte-Vermittlers Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) ausgewirkt. Deren Papiere hätten um 15,7% beziehungsweise 13% zugelegt.