Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Spannender als beim NYSE Arca Biotechnology Index kann sich ein Chartverlauf kaum darstellen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zunächst habe die Märzkorrektur an der massiven Haltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 4.546 Punkten) und einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (4.337/4.265 Punkten) "gekratzt". Die beiden zuletzt genannten Marken würden dabei bestens mit dem ehemaligen Rekordhoch aus dem Jahr 2015 (4.457 Punkte) harmonieren. Abgerundet werde das in diesem Dunstkreis entstehende Unterstützungsbündel durch den Aufwärtstrend seit Anfang 2016 (akt. bei 4.320 Punkten). Dank der jüngsten Kursavancen erfahre nicht nur die beschriebene Bastion eine Bestätigung, sondern das Biotechbarometer teste bereits wieder sein bisheriges Allzeithoch bei 5.425 Punkten. Seit 2018 habe die Marktteilnehmer in diesem Dunstkreis bereits mehrfach der Mut verlassen. Dadurch habe sich in den letzten Jahren eine charttechnische Schiebezone zwischen rund 3.800 Punkten auf der Unter- und 5.400 Punkten auf der Oberseite ausgebildet. Mit anderen Worten: Ein neues Allzeithoch würde gleichzeitig diese Tradingrange nach oben auflösen und damit für ein neues Investmentkaufsignal sorgen. Der alte Aufwärtstrend seit November 2008 (akt. bei 6.302 Punkten) definiere dann das nächste Anlaufziel. (22.04.2020/ac/a/m)



