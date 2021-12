Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

270,75 EUR +1,12% (29.12.2021, 11:24)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

303,22 USD -2,01% (28.12.2021, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nach vier Gewinntagen in Folge sei die NVIDIA-Aktie am Dienstag mit einem Minus von zwei Prozent aus dem Handel gegangen. Dennoch gehöre das Papier in diesem Jahr mit einem Kursplus von 135 Prozent zu den fünftbesten Werten im S&P 500 . Analysten von Fundstrat seien der Meinung, dass NVIDIA schon bald Netflix in der Gruppe der FAANG-Aktien ersetzen könnte.NVIDIA-Papiere würden in diesem Jahr von der allgemeinen Stärke der Chipaktien profitieren. Abgesehen davon sei das Unternehmen in fast allen zukunftsrelevanten Branchen stark positioniert. Laut J.P. Morgan seien die langjährigen Wachstumstreiber autonomes Fahren, Gaming und das Geschäft mit Datacentern und Cloud-Computing.Auch in den Bereichen künstlicher Intelligenz und Metaverse verfüge das Unternehmen über Wachstumspotenzial. Die Analysten von Fundstrat seien deshalb der Meinung, dass NVIDIA schon bald Netflix als das "N" im Akronym FAANG ersetzen werde. "Wir glauben, dass eines Tages möglicherweise der Tag kommen wird, an dem NVIDIA weit mehr mit Google ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ), Apple und Amazon gemeinsam hat als Netflix", würden sie in ihrer Studie schreiben. "Letzteres ist in den kostspieligen Grabenkämpfen der digitalen Inhaltskriege verwickelt, in denen NVIDIA über alle hinweg zu gleiten scheint."Mit Blick auf den Börsenwert habe der Chiphersteller den Streaming-Giganten schon längst überholt. Während NVIDIA eine Marktkapitalisierung von 763 Milliarden Dollar habe, bringe Netflix lediglich 271 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link