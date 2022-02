Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (11.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Übernahme von Arm sei abgeblasen worden und dennoch habe sich die NVIDIA-Aktie am Ausbruch über die 100-Tage-Linie versucht. Ein gutes Zeichen, dass der Markt über den gescheiterten Deal gut hinwegkomme. Kein Wunder, denn mit der Zahlenveröffentlichung dürften schon bald wieder neue Schlagzeilen die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie beeinflussen.Bis heute sei die Technologie von Arm in unzähligen Chips zu finden - von Smartphones bis hin zu leistungsstarken Rechenzentren. Jährlich würden rund 25 Milliarden Arm-basierte Chips hergestellt und schätzungsweise 70 Prozent der Weltbevölkerung würden täglich Produkte nutzen, die mit der Technologie von Arm arbeiten würden.NVIDIA habe mit der Arm-Übernahme den Vorstoß im Data-Center sowie im KI-Computing unterstützen und die Entwicklung von Plattformen für das autonome Fahren beschleunigen wollen. Ein derart breit aufgestellter Chip-Player hätte das Wachstum von NVIDIA jedoch eher verwässert als beschleunigt. Zum Vergleich: Arms Lizenzumsatz habe im vergangenen Geschäftsjahr nur rund 17 Prozent zugelegt - NVIDIA habe zuletzt für ein volles Geschäftsjahr ein Wachstum von 53 Prozent ausgewiesen.Zudem habe NVIDIA seine Kompetenz im Bereich innovativer Chiptechnologien durch seine Marktführerschaft bereits unter Beweis gestellt und benötige kein Eigentum an den Arm-Architekturen, um diese Position zu verteidigen. Denn das Management habe in der Pressemitteilung erklärt, dass man als stolzer Lizenznehmer für die nächsten Jahrzehnte weiterhin von der Arm-Technologie von Arm profitieren werde, was auf lange Sicht wirtschaftlich und betrieblich sinnvoller wäre.Für die Kursentwicklung der Aktie von NVIDIA sei das Scheitern des Arm-Deals nach Ansicht des "Aktionärs" daher neutral zu werten. Der Fokus der Anleger liege nun einzig auf der firmeneigenen Wachstumsdynamik - und hier könnte es mit den am 16. Februar erscheinenden Quartalszahlen den nächsten großen Impuls geben.Anleger bleiben bei der NVIDIA-Aktie dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.