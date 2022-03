Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (07.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nach dem Abverkauf zu Jahresbeginn hätten die Halbleiter-Aktien von NVIDIA, Intel und Co wieder einen Boden gefunden. Selbst die wirtschaftlichen Folgen des russischen Einmarschs in die Ukraine könnten die Chip-Papiere nicht nachhaltig beeindrucken. Kein Wunder, denn der Gesamtmarkt bleibe weiterhin auf Wachstumskurs.Laut aktueller Daten der Semiconductor Industry Association (SIA) seien die weltweiten Halbleiterverkäufe im Januar 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27 Prozent auf 50,9 Milliarden Dollar gestiegen."Nach Rekordumsätzen und -auslieferungen im Jahr 2021 blieben die weltweiten Halbleiterverkäufe auch zu Beginn des Jahres 2022 stark und erreichten im Januar den zweithöchsten Monatswert aller Zeiten", habe SIA-Präsident John Neuffer gesagt. Einzig im vergangenen Dezember seien aufgrund des saisonalen Weihnachtsgeschäft minimal höhere Umsätze erzielt worden.Der aktuelle Aufwärtszyklus im Halbleitermarkt halte damit an. Die Wachstumsstorys von AMD , NVIDIA oder QUALCOMM würden damit unverändert unterstützt und beim schwankenden Riesen Intel sorge die starke Nachfrage für eine Stabilisierung der Umsätze inmitten des Umbaus.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link