Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (23.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Schon oft habe der berüchtigte Short-Seller Andrew Left von Citron Research versucht, von fallenden Kursen des US-Herstellers von Grafikprozessoren zu profitieren. Die Short-Attacken seien aber genau das gewesen, nach was es klinge: Trash! Das könnte sich jedoch bald ändern. Left sehe zu Recht einige Risiken in den unterschiedlichen Branchen in denen NVIDIA seine Grafikchips anbiete.Angesichts dieser Risiken könne die NVIDIA-Aktie allerdings weiterhin eine ungebrochene Rallye verzeichnen. Kein Wunder, denn in der Vergangenheit hätten sich dank Krypto-Hype, Deep Learning und Gaming-Boom die Grafikchips hervorragend verkauft. Aber aufgepasst: Denn während die Gewinne sich in den vergangenen Jahren verdreifacht hätten, habe sich das KGV versiebenfacht. Anleger würden damit eine ebenso überragende Zukunft wie Vergangenheit erwarten. Ein Szenario, dass angesichts der vorher genannten Risiken eher unwahrscheinlich sein dürfte, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:227,30 Euro +1,82% (23.08.2018, 12:34)