Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (28.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Mit einem Kursplus von 137% seit Jahresbeginn gehöre die NVIDIA-Aktie zu den absoluten Top-Performern im NASDAQ 100 und klettere nach zuletzt vier Gewinntagen in Folge auch am Dienstag im vorbörslichen US-Handel munter weiter nach oben. Die jüngste Konsolidierung sei damit mittlerweile wieder beendet und die Rally könne weitergehen.Nachdem die NVIDIA-Aktie Ende November bei 346,47 USD ein neues Allzeithoch markiert habe, sei sie zeitweise um mehr als 20% zurückgekommen. In den letzten Tagen hätten sich die Bullen aber wieder ein Herz gefasst und den Kurs vom Verlaufstief bei 271,45 USD bereits wieder um 14% nach oben gehievt.Mit dem Sprung zurück über die 300-USD-Marke und dem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend habe sie die Konsolidierung bereits wieder beendet. Anschlussgewinne von rund 1% würden auch am Dienstag im vorbörslichen US-Handel auf eine Fortsetzung des Rebounds in Richtung Rekordhoch hoffen lassen.Die Analysten der US-Bank Wells Fargo wüden das Ende der Fahnenstange jedoch selbst auf diesem Niveau noch nicht erreicht sehen, sondern hätten jüngst die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 370 USD erneuert. Mit seiner Omniverse-Enterprise-Plattform sei das Unternehmen gut positioniert, um vom wachsenden Metaverse-Trend zu profitieren.Speziell in den beiden letztgenannten Bereichen werde das US-Unternehmen auch auf Sicht der nächsten Jahre "überdurchschnittliches Wachstum und klare Marktführerschaft" zeigen, zitiere CNBC aus der JPMorgan-Studie.Auch "Der Aktionär" sei von NVIDIA überzeugt - sowohl mit Blick auf die operativen Wachstumsaussichten als auch auf das wieder deutlich aufgehellte Chartbild. Gewinne laufen lassen, rät Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link