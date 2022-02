Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

225,70 EUR -3,11% (17.02.2022, 12:01)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

265,11 USD +0,06% (16.02.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Bereits im Jahr 2020 berichteten wir vom "Gigantischen Roboterauto-Deal" mit Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ), so Florian Söllner von "Der Aktionär". Offenbar sei dieser Vertrag eine Lizenz zum Gelddrucken für die US-Amerikaner. So berichte nun das "Handelsblatt", dass Mercedes künftig satte 40 Prozent der künftigen Einnahmen für Roboterautofunktionen an NVIDIA abgeben werde. Dies wolle man von einem Insider erfahren haben.Wie berichtet: Ab 2024 werde die NVIDIA-Architektur in jedem neuen Mercedes verbaut. Diese ermögliche autonomes Fahren auf Level 4 - Tesla erreiche derzeit Level 2, einzelne Daimler-Modelle hätten mittlerweile eine Level-3-Erlaubnis erhalten.Dank der Fortschritte "in Lichtgeschwindigkeit" bei der Künstlichen Intelligenz verbessere sich das System laut NVIDIA permanent. Das ganze Auto werde künftig von Anfang an auf Basis der KI entwickelt. NVIDIA-CEO Jensen Huang habe gesagt: "Noch nie gab es so viel Computing-Power in einem Auto." So seien beispiellose 2.000 TOPS (Tera Operations Per Second) anvisiert - also mehr als sechsmal so viel Rechenpower wie bisherige NVIDIA-Chips.Jeffries habe berechnet, dass der Daimler-Vertrag pro Jahr zusätzliche 5,5 Milliarden Dollar in die Kasse von NVIDIA spülen könnte. Der Markt für Roboterauto-Chips solle von unter zehn Milliarden Dollar auf 700 Milliarden Dollar wachsen, sobald 100 Millionen Autos fit für die Zukunft gemacht würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA, Mercedes.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link