Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

235,35 EUR -0,30% (17.01.2022, 17:28)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

269,42 USD +1,38% (14.01.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Newslage für NVIDIA bleibe gut. CNBC verweise darauf, dass der Chip-Gigant Profiteur des intensiven Wettbewerbs inmitten des Elektroauto-Booms in China sei. Nio XPeng und BAIDU seien bereits Kunden von NVIDIA, um Selbstfahrfunktionen und KI-Anwendungen voranzutreiben.Doch in diesen Tagen mache ein Start-up Furore und stelle NVIDIA zumindest im Kurzfristchart in den Schatten. Nach dem Ritterschlag durch Mercedes habe BrainChip am 13. Januar gemeldet, 15 Millionen Aktien im Zuge eines Capital-Call-Deals mit LDA zu verkaufen. Bis 2023 könnten dem Start-up bis zu 50 Millionen Dollar zufließen.BrainChip-CEO, Sean Hehir: "Wir werden diese Zuflüsse nutzen, um uns auf den Markteintritt vorzubereiten und unsere Firma aggressiv in die Kommerzialisierungs-Phase zu bringen." Zudem wolle man die Innovationskraft der "revolutionären Akida-Technologie beschleunigen", um der Industrie-Leader im Bereich Edge AI zu bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: