Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

142,60 Euro -0,49% (16.05.2019, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

142,30 Euro -0,10% (16.05.2019, 16:05)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

159,67 USD +0,06% (16.05.2019, 15:53)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (16.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Hersteller von Grafikprozessoren habe ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Doch dann sei die Krypto-Blase geplatzt und der Handelskrieg sei gekommen. Die NVIDIA-Aktie sei in der Spitze um über 50% gefallen. Ein neues Geschäftsjahr stehe an und NVIDIA lege am Donnerstag nach US-Handelsschluss die Zahlen zum ersten Quartal vor.Doch die Märkte, in denen der US-Konzern tätig sei, würden Wachstumsmärkte bleiben und teils noch in den Kinderschuhen stecken. Nach Krypto-Blase und Investitionsaufschub habe die NVIDIA-Aktie nun wieder Luft nach oben. "Der Aktionär" bleibe dabei und setze das langfristige Kursziel auf 170 Euro, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktiuonär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: