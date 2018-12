Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

132,75 Euro +1,49% (12.12.2018, 16:50)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 151,07 +1,94% (12.12.2018, 16:52)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist in den Bereichen Personal Computer (PC)-Grafiken, Graphics Processing Unit (GPU) und künstliche Intelligenz (AI) tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Service über PC-, Mobile- und Cloud-Architekturen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: GPU und Tegra Processor, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Architektur basieren. Der Prozessor des Unternehmens hat Plattformen für vier Märkte geschaffen: Gaming, Professional Visualization, Data Center und Automotive.

(12.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Mitch Steves von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Mitch Steves vom Investmenthaus RBC Capital Markets bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Einem Bericht zufolge prüfe Softbank den Verkauf der Beteiligung an NVIDIA Corp. Anfang des kommenden Jahres. Die Spekulation dürfte nach Ansicht der Analysten von RBC Capital Markets kurzfristig negativ sein, da Softbank solide Informationen über die allgemeinen Trends im Data Center-Bereich verfüge.Allerdings habe eine Vielzahl von Investment-Managern an der starken Kursentwicklung von NVIDIA noch nicht partizipiert. Die langfristige Story rund um autonomes Fahren, VR, AR und AI bleibe intakt, so der Analyst Mitch Steves.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel weiterhin mit "outperform" ein, senken aber das Kursziel von 260,00 auf 230,00 USD.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:131,65 Euro -0,81% (12.12.2018, 16:29)