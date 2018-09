Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

233,05 EUR +0,40% (14.09.2018, 08:55)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

271,34 USD +1,17% (13.09.2018, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (14.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Rally verliert an Tempo - ChartanalyseNVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) befindet sich in einer langfristigen und massiven Rally, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In diesem Jahr habe diese Rally allerdings an Tempo verloren. Denn seit Ende Januar begrenze eine obere Pullbacklinie das Kursgeschehen. Am 4. September 2018 sei es zu einem Tagesschlusskurs über dieser Trendlinie gekommen. Dieser sei aber sofort abverkauft worden. Seitdem befinde sich die Aktie des Graphikkartenherstellers in einer Abwärtsbewegung. Der EMA 50 bei aktuell 264,82 USD habe am Mittwoch Halt gegeben. Ein kleiner Rallyversuch sei gestern aber intraday wieder abverkauft worden.NVIDIA könnte in den nächsten Tagen und Wochen die Konsolidierung seit 4. September 2018 fortsetzen. Ein Rückfall unter den EMA 50 würde dies bestätigen. Ziel wäre dann der Aufwärtstrend seit Dezember 2017 bei aktuell ca. 246,24 USD. Ein Kaufsignal sei aktuell ein gutes Stück weg. Dafür müsste die Aktie auf ein neues Allzeithoch, also über 285,22 USD ansteigen und damit auch die obere Pullbacklinie durchbrechen. Anschließend wären Gewinne in Richtung 318,00 bis 320,00 USD möglich. (Analyse vom 14.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:234,62 EUR +2,29% (13.09.2018, 17:35)