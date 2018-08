Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs die Aktien von NVIDIA Corp. weiterhin zu kaufen.Anders als in den letzten zehn Quartalen wo NVIDIA Corp. die Markterwartungen spielend übertroffen und die Prognosen angehoben habe, dürfte das abgelaufene Quartal im Zeichen der anstehenden Transition in den Bereichen Gaming und Data Center stehen sowie der Schwäche Im Kryptowährungsspektrum. Auch die Virus-Attacke bei TSMC könnte für eine leichte Störung gesorgt haben.Die Analysten von Goldman Sachs sehen die langfristige Investmentthese aber als intakt an. Analyst Toshiya Hari setzt das Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 310,00 auf 324,00 USD herauf.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel unverändert mit "buy" ein.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:220,96 Euro +1,47% (07.08.2018, 16:04)