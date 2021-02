Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (16.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Vergangenen Donnerstag sei der NVIDIA-Aktieder Sprung über den Widerstand bei 590 USD gelungen. Charttechnisch habe sie nun ordentlich Luft nach oben. Jetzt drohe aber der Widerstand von Google, Microsoft und QUALCOMM die NVIDIA-Aktie zu bremsen. Denn die geplante Übernahme des Chip-Designers ARM stoße laut einem Bericht von Bloomberg auf deutlichen Widerstand seitens der großen Tech-Konzerne. Google, Microsoft und Co hätten sich gegenüber der US-Aufsichtsbehörden FTC gegen das Geschäft ausgesprochen.Die Tech-Größen würden argumentieren, dass der 40 Mrd. USD schwere Kauf den Wettbewerb in der Halbleiterbranche massiv einschränke. Ihre Sorge: Die Übernahme könnte NVIDIA restriktiven Zugriff auf einen wichtigen Lieferanten der Branche geben, auf dessen Technologie viele andere Konzerne angewiesen seien.Die Bedeutung von ARM für die Halbleiterbranche sei tatsächlich immens. Das britische Unternehmen lizensiere den sogenannten ARM-Befehlssatz und damit den Grundbauplan, auf dem Chips in fast allen Smartphones und Tablets aufgebaut seien. Apple habe zudem gezeigt, dass auch in Macbooks die ARM-Prozessoren erfolgreich eingesetzt werden könnten.NVIDIA habe allerdings bereits versichert, dass das Lizenzmodell von ARM weitergeführt werden solle. Man sei überzeugt, dass innerhalb der Überprüfung der Übernahme die Vorteile für die Regulierungsbehörden und ARM-Lizenzkunden offensichtlich würden, habe es in einem offiziellen Statement geheißen.Während es fundamental und charttechnisch hervorragend für NVIDIA laufe, bleibe das Platzen des ARM-Deals ein Risiko für die hoch bewertete Aktie. Investierte Anleger sollten auf den Stopp bei 415 Euro achten. Kurz darüber würden die jüngsten Tiefs im Bereich von 420 Euro stützen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nvidia.