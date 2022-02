Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

203,70 EUR +5,82% (21.02.2022, 14:57)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

236,42 USD -3,53% (18.02.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Preisrutsch nicht nur an der Börse, sondern auch bei Grafikkarten. Gamer würden immer noch relativ hohe Preise bezahlen, doch die Mondkurse für NVIDIA-Karten würden offenbar der Vergangenheit anegehören. Das Fachportal Giga frage sich aus Sicht der Kunden: "Ist der Alptraum endlich vorbei?"3DCenter habe die Preise ausgewertet und schreibe: Im Schnitt habe die Preisübertreibung gegenüber dem Listenpreis bei NVIDIA-Ampere-Karten von 77% auf nunmehr 57% nachgegeben. Im ganzen Sektor hätte sich die Preisübertreibung innerhalb von nur drei Wochen um 19 Prozentpunkte abgebaut. Faktoren seien neue Grafikkarten im Markt und eine mittlerweile gute Lieferfähigkeit der von Minern und Gamern begehrten Produkte. Positiv aus Kundensicht: Auch der rückläufige Ethereum dürfte einen entspannenden Effekt haben.Auch wenn ein Teil der hohen Verkaufspreise nicht beim Hersteller NVIDIA sondern Zwischenhändlern abgegriffen worden sei, habe der Chip-Gigant von den Preisexzessen durchaus profitiert, was die jüngsten, sehr guten Q4-Zahlen unterstrichen hätten. Eine Normalisierung drücke die Marge pro Stück, doch gleichzeitig dürfte NVIDIA mit steigenden Kapazitäten den Umsatz weiter stark steigern. Und der nächste Boommarkt erwache: NVIDIA-Chef Jensen Huang habe nun in einem Interview gesagt, dass er 2022 den "inflection point" bei der Entwicklung von Roboterautos erwarte.Ab 2025 solle die Software-Chip-Kombination, die NVIDIA Herstellern wie Mercedes liefere, dann in großem Maße skalieren würden. Das Autogeschäft werde "ziemlich sicher" eines der "größten Geschäfte" von NVIDIA, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link