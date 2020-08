ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (25.08.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) charttechnisch unter die Lupe.Schon Ende März/Anfang April hatten sie die NVIDIA-Aktie als möglichen Krisengewinner ausgemacht. Zuletzt hätten sich die "bullishe" Auflösung der seitlichen Schiebezone der letzten Jahre sowie der saisonale Rückenwind als die erwarteten Kurstreiber erwiesen. Von einer Schwächephase im August könne bei den Technologietitel keine Rede sein, denn auf Basis der Daten seit 2000 könne die NVIDIA-Aktie im Hochsommer um durchschnittlich fast 9% zulegen. Während das Papier seinen Rekordstand inzwischen bis auf 516,50 USD habe ausbauen können, lege der Faktor "Saisonalität" eine Verschnaufpause im September nahe. Mit Blick auf den historischen Durchschnittsverlauf dürfte erst ab dem 10. Oktober die klassische Jahresendrally einsetzen. Letztlich sei der Kursverlauf ein Lehrbuchbeispiel dafür, dass Trends oftmals viel weiter tragen würden als sich Anleger das zunächst vorstellen könnten. In einer solchen Situation gewinne dann das Stoppmanagement deutlich an Bedeutung. Die jüngste Aufwärtskurslücke auf Wochenbasis bei 473/469 USD biete sich als Absicherung für bisher aufgelaufene Kursgewinne an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:434,20 EUR +0,66% (25.08.2020, 09:06)NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:508,81 USD +0,29% (24.08.2020, 22:00)