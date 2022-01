Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (10.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Aktie von NVIDIA habe in der ersten Handelswoche des neuen Jahres rund neun Prozent verloren und stehe nun an einer kritischen Marke. "Der Aktionär" sehe jedoch noch keinen Handlungsbedarf - doch es werde knapp.Zum Start ins neue Jahr habe die NVIDIA-Aktie bei 298,22 Dollar eröffnet und sei innerhalb weniger Tage auf einen Freitagsschlusskurs von 272,47 Dollar gefallen. Für Anleger, die im vergangenen Jahr ein Kursplus von 125 Prozent gefeiert hätten, habe die Performance in der ersten Handelswoche von minus 8,6 Prozent für Kopfschmerzen gesorgt.Wer nun die schnelle Linderung suche, könne nach der Performance-Party gerne zu Gewinnmitnahmen greifen. Denn kurzfristig könnte es aufgrund der erhöhten Bewertungsniveaus und einer gestiegenen Zinsfantasie durchaus zu weiteren Abverkäufen bei den Tech-Highflyern kommen."Der Aktionär" rate jedoch noch ein bisschen durchzuhalten, insbesondere solange die horizontale Marke bei 272 Dollar nicht nachhaltig durchbrochen worden sei. Denn erst ein Unterschreiten der Horizontalen wäre ein klares charttechnisches Zeichen dafür, dass die seit November laufenden Seitwärtsbewegung in einen mittelfristigen Abwärtstrend übergehe.Kurzfristig lastet ordentlich Druck auf der NVIDIA-Aktie - Anleger sollten jedoch nicht vorschnell die Flinte ins Korn werfen, so Benedikt Kaufmann. Denn insbesondere die neue Grafikkarten-Generation, die mit höheren Preisaufschlägen veröffentlicht werden könnte, biete in den kommenden Quartalen gute Chancen für weitere Earnings-Beats. Langfristig gebe es an dem US-Konzern dank seiner Führungsrolle beim KI-Computing und im Metaverse ebenfalls nichts auszusetzen. (Analyse vom 10.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: