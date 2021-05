Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

488,30 EUR +2,18% (05.05.2021, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

574,05 USD -3,27% (05.05.2021, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (05.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Bereits Mitte April habe der US-Konzern seinen Anlegern mit einer Prognoseerhöhung höher als erwartete Umsätze in Aussicht gestellt und damit die Chip-Aktie auf ein neues Rekordhoch geschoben. In den vergangenen Wochen habe sich die Euphorie aber gelegt und die Kursgewinne seien wieder abverkauft worden. Höchste Zeit, dass die NVIDIA-Aktionäre wieder wachgerüttelt würden. Und zwar in Form eines Kurszieles von 800 USD - ausgerufen von den Analysten von Baird. Ausgehend vom Schlusskurs am Dienstagabend würde dies nämlich ein kräftiges Kurspotenzial für die NVIDIA-Aktie von 39% bedeuten. Das treibe im vorbörslichen Mittwochshandel das Papier nach oben.Grund für diese bullishe Haltung sei die Annahme des betreuenden Analysten Tristan Gerra, dass NVIDIA zu einem dominanten Player im Bereich Künstlicher Intelligenz werden werde. "Mit seinen diversifizierten Angeboten, die als Plattform-Lösungen aufgebaut sind und auf KI-Märkte abzielen, ist NVIDIA bestens gerüstet, um in einiger Zeit das Data-Center zu dominieren", schreibe Gerra in einer Studie vom Dienstag.Die Architekturen für KI-Plattformen seien komplex und nur durch einen massiven Einsatz von Kapital zu entwickeln, so der Baird-Analyst. NVIDIA habe hier schon früh begonnen und sich damit einen großen Vorsprung geschaffen, was Konkurrenten den Markteintritt erschweren dürfte.Es sei dieses Zusammenspiel aus Hardware und Software, das nicht nur Gamer dank KI-Entwicklungen wie DLSS oder Raytracing von Nvidia-Grafikkarten begeistere, sondern auch im Data-Center marktführende KI-Plattformen für unterschiedliche Industrien schaffen dürfte. Dank bereits heute sprudelnder Umsätze und Gewinne sei NVIDIA die attraktivste Spekulation auf die nächste Tech-Revolution. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und warten bis die NVIDIA-Aktie wahrscheinlich in den kommenden Jahren auch die 800 USD von Baird knacke. Das "Aktionär"-Kursziel von 620 Euro liege leicht darunter, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link