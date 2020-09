Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

404,25 EUR -1,73% (21.09.2020, 10:43)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

487,57 USD -2,20% (18.09.2020, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (21.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die angekündigte Mega-Fusion mit dem Chip-Designer Arm habe der NVIDIA-Aktie zuletzt keinen Schwung geliefert. Der Titel befinde sich nach dem rasanten Anstieg der letzten Monate immer noch in einer Konsolidierungsphase. Die Analysten der Credit Suisse seien dennoch bullish gestimmt und hätten das Kursziel auf 620 Dollar erhöht.Seit April befinde sich das Papier des Grafikchip-Herstellers in einem steilen Aufwärtstrend. Bis zum Allzeithoch bei 589,07 Dollar habe die NVIDIA-Aktie um rund 200 Prozent zugelegt. Seit Anfang September konsolidiere jedoch der Kurs in Form eines Dreiecks. In der Charttechnik sei diese Erholung mit vorangegangener Aufwärtsbewegung als Wimpel-Formation bekannt und stehe für steigende Kurse.Werde nun in den folgenden Tagen die obere Begrenzungslinie bei 503 Dollar durchbrochen, sei mit einer starken Bewegung nach oben zu rechnen. Das rechnerische Kursziel liege bei 620 Dollar und decke sich mit der Analyse der Credit Suisse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: