Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (16.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Chip-Krise habe zuletzt auch den Branchenprimus NVIDIA ausgebremst. Allerdings könnten die Lieferkettenprobleme beim US-Grafikkartenproduzenten weitaus weniger schlimm sein als der Markt einpreist. Gerüchten zufolge könnte die neueste Generation der RTX-Grafikkarten bereits eher als bisher geplant auf den Markt kommen. "Der Aktionär" verrate die Details.Wie mehrere Fachmedien übereinstimmend berichten würden, könnte die neuste Generation der NVIDIA-Grafikkarten mit dem Namen "Geforce RTX 4000" laut dem Leaker kopitekimi7 bereits im dritten Quartal auf den Markt kommen. Bisher hätten Brancheninsider mit einem Verkaufsstart im November gerechnet, da die aktuelle Grafikkartengeneration der "RTX 3000-Serie" ebenfalls im November 2020 in den Verkauf gegangen sei.Ein Verkaufsstart im Juli oder August erscheine dem "Aktionär" recht unwahrscheinlich, da NVIDIA bisher noch nicht die Werbetrommel für seine neue Grafikkarten gerührt habe. Allerdings finde in Kürze die Computermesse Computex 2022 Taipeh statt. Auf dieser könnte NVIDIA erste Details zu seinen neuen Grafikkarten verraten.Die NVIDIA-Aktie ist ein Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.