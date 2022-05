Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Tech-Superbulle Cathie Wood fahre gerade hohe Verluste ein. Zeit, in sich und etwas vom Gas zu gehen, sei offenbar keine Option für die Chefin von Ark Invest, die jetzt eine gewaltige Prognose ausgebe.Die Realität und Gegenwart sei wenig erbaulich in diesen Tagen. Es gebe Berichte über Rückgänge der Kauflust und E-Commerce-Umsätze sowie Rezessions-Ängste von Goldman-Sachs-Legende Blankfein oder Elon Musk. Doch nun haue Cathie Wood wieder einmal ein Hammer-Prognose raus. Sie habe getwittert, dass "innerhalb der nächsten 6 bis 12 Jahre" Durchbrüche der allgemeinen Künstlichen Intelligenz das Wirtschaftswachstum von "3 bis 5 Prozent pro Jahr auf 30 bis 50 Prozent pro Jahr" beschleunigen könne.Auch "Der Aktionär" sehe große Chancen dank immer schnellerer NVIDIA-Chips und KI-Anwendungen, wie immer wieder KI-Experten und -Anwender bescheinigen würden. Doch wie im neuen "Aktionär TV" diskutiert werde, seien solche Ark-Prognosen mit großer Vorsicht zu genießen und Wachstum in diesen Dimensionen schlicht unwahrscheinlich.Wie berichtet, habe Ark Invest unlängst auch einen Bull-Case ausgegeben, laut dem Tesla im Jahr 2026 traumhafte 486 Milliarden Dollar an Software-Roboterauto-Umsätzen erzielen könne - was jedoch Selbstfahr-Experte Prof. Markus Lienkamp anzweifele. Zudem gebe es nun Kritik an den FSD-Versprechungen in einer neuen Hulu-Dokumentation.NVIDIA ist seit 2015 auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" Hot Stock Report und liegt seit dem 3.000 Prozent im Plus, so Florian Söllner. (Analyse vom 23.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: