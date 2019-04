Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

167,45 Euro -0,24% (04.04.2019, 17:40)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

187,55 USD -0,57% (04.04.2019, 17:40)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Charlotte (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research seine Empfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) zu kaufen.Nach Recherchen zu den aktuellen Bedingungen in der Grafikkartenbranche äußern die Analysten von BofA Merrill Lynch Research die Erwartung, dass es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Erholung kommen werde. Das Verhältnis von Preisen zu Lagerbeständen befinde sich in einem Gleichgewicht.Cloud Gaming sei auf dem Vormarsch. Der gesamte adressierbare Markt werde ständig größer. NVIDIA Corp. sei in dieser Hinsicht gut positioniert, so der Analyst Vivek Arya.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research den Titel weiterhin mit "buy" ein und halten am Kursziel von 225,00 USD fest.Börsenplätze NVIDIA-Aktie: