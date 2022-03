Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

236,45 EUR +1,37% (24.03.2022, 11:17)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

265,34 USD -3,36% (23.03.2022, 21:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Um seine Grafikchips herzustellen nutze NVIDIA aktuell die Fertigungskapazitäten von TSMC und Samsung. Künftig könnte aber auch auf die Foundry-Dienste des direkten Konkurrent Intel zurückgegriffen. Für NVIDIA-Anleger komme dieser Schritt etwas überraschend - für Intel-Aktionäre wäre dieser Schritt ein weiterer Erfolg für die Foundry-Strategie."Wir sind sehr offen dafür, Intel in Betracht zu ziehen", habe NVIDIA-CEO Jensen Huang am Mittwoch im Rahmen der GTC gesagt. Es gehe also um nicht weniger als um Intels Foundry-Dienste, die im Rahmen der IDM 2.0 Strategie ausgebaut würden und Chips für andere Unternehmen herstellen sollten.Intel sei allerdings im Vergleich zu TSMC oder Samsung ein direkter Konkurrent von NVIDIA sowohl bei CPUs als auch bei GPUs. Aber Huang habe erklärt, dass sowohl Intel als auch AMD die geheimen Roadmaps von NVIDIA seit Jahren kennen würden. Er sei also nicht allzu paranoid, wenn es darum gehe, mehr Informationen zu teilen."Wir sind reif genug, um zu erkennen, dass wir zusammenarbeiten müssen", so der NVIDIA-CEO. "Ohne die Intel-CPUs in unseren Omniverse-Computern wären wir beispielsweise nicht dazu in der Lage, eine Simulation digitaler Zwillinge durchzuführen, die stark auf Intels sehr gute Single-Thread-Leistung angewiesen ist."In Richtung Intels IDM 2.0 Strategie habe Huang gewarnt, dass es mehr brauche als nur Foundries, um mit den asiatischen Wettbewerbern konkurrieren zu können. "Eine Foundry vom Kaliber wie TSMC zu sein, ist nichts für schwache Nerven. Es verlangt nicht nur eine Veränderung bei Technologien und Investitionen, sondern auch eine Veränderung der Kultur, von einem produktorientierten Unternehmen hin zu einem Dienstleistungsunternehmen", so der NVIDIA-CEO.Auch wenn es noch ein langer und beschwerlicher Weg für Intel werden dürfte - die Überlegungen NVIDIAs kämen an der Börse gut an und Intel sei im US-Mittagshandel auf ein Sitzungshoch gesprungen. Die NVIDIA-Aktie hätten die Aussagen Huangs dagegen nicht bewegen können. "Der Aktionär" habe sowohl die Aktie von NVIDIA als auch die Aktie von Intel auf der Empfehlungsliste. Das Sentiment zum Halbleitermarkt bleibe grundsätzlich positiv und Anleger sollten an beiden Positionen festhalten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link