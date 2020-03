NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

247,78 USD +20,43% (24.03.2020, 20:15)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (24.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Pioniers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Gestern habe es fast noch hoffnungslos ausgesehen. NVIDIA habe sein Engagement bei der Virusbekämpfung unterstrichen und die riesige Gamer-Community aktiviert. Geholfen habe das dem Aktienkurs wenig. Nun spreche der Needham-Analyst Rajvindra Gill eine Kaufempfehlung aus und verhelfe der NVIDIA-Aktie mit rund 20% Gewinn zum größten Intraday-Kurszuwachs seit fast drei Jahren! NVIDIAs Expertise beim Einsatz von Grafikprozessoren (GPU) in Bereichen der Künstlichen Intelligenz (KI) zur COVID-19-Bekämpfung und der starke Cloud-Einsatz in den Homeoffices erhöhe seiner Ansicht nach die Attraktivität des US-Konzerns.Allein am heutigen Tag habe die NVIDIA-Aktie die Kursverluste des letzten Monats (12%) wieder reingeholt. Anleger sollten die Volatilität des Marktes weiter beobachten, aber sich langsam für einen schrittweisen Wiedereinstieg in die Langzeitempfehlung vom "Aktionär" bereit machen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2020)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:230,30 EUR +16,32% (24.03.2020, 20:29)