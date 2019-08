Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (15.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Simon Seeser von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Grafikkartenhersteller NVIDIA veröffentliche heute nach Marktschluss die Zahlen zum zweiten Quartal. Könne eine Überraschung bei den Quartalszahlen die Aktie aus dem Seitwärtstrend befreien?Für das zweite Quartal würden die Analysten für NVIDIA einen Gewinn je Aktie von 1,15 Dollar erwarten, nach 0,88 Dollar je Aktie im ersten Quartal. Im Vorjahreszeitraum habe das Ergebnis je Aktie allerdings noch bei 1,94 Dollar gelegen. Der Umsatz werde auf 2,55 Milliarden Dollar geschätzt. Im Gegensatz zum ersten Quartal dieses Jahres, wäre das eine beeindruckende Steigerung von rund 16 Prozent.Druck werde NVIDIA weiterhin durch seinen Hauptkonkurrenten erfahren. Erst im Juli habe AMD neue Karten auf den Markt gebracht und konkurriere damit direkt gegen NVIDIAs RTX-Generation.Allgemein erfahre NVIDIA aber einen großen Nachfrageeinbruch aus China, was vor allem mit den Zöllen und weiterhin hohen Spannungen im Handelsstreit zu tun haben dürfte. Ein Lichtblick seien für NVIDIA aktuell vor allem die Rechenzentren - hier würden Analysten weiteres Wachstum erwarten.Simon Seeser von "Der Aktionär" rät die Quartalszahlen abzuwarten. (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.