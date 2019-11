Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

197,36 Euro -0,49% (28.11.2019, 08:38)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

218,24 USD +0,65% (27.11.2019, 22:15)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (28.11.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) markierte am 2. Oktober 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 292,76 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei die Aktie regelgerecht abgetürzt und bis Weihnachten 2018 auf ein Tief bei 124,50 USD gefallen. Dort sei eine Aufwärtsbewegung gestartet, welche den Wert bis an den Widerstandsbereich um 211,18 USD geführt habe. Dort seien zwei obere Trendbegrenzungen und das 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung nach dem Allzeithoch zusammengelaufen. An diesem Widerstandsbereich sei der Wert Anfang November hängen geblieben und danach einige Tage seitwärts gelaufen.AusblickDie NVIDIA-Aktie habe die Chance, ihre Rally der letzten Monate fortzusetzen. Dabei könnte sie bis 233,26 und 261,92 USD ansteigen. Idealerweise behaupte sich die Aktie nun über 211,18 USD. Ein Rückfall unter diese Marke wäre unschön, aber erst ein weiterer Rückfall unter 200,63 USD wäre ein klares Verkaufssignal und würde auf weitere Abgaben in Richtung 177,00/175,00 hindeuten. (Analyse vom 28.11.2019)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:197,68 Euro -0,08% (27.11.2019, 17:35)