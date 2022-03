Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Nachdem die NVIDIA-Aktie vergangene Woche einige Kaufsignale generiert habe, weise sie auch in der neuen Börsenwoche noch Erholungsmomentum auf. Ebenso spannend wie die Kursentwicklung der Aktie sei aktuell die Preisentwicklung der Grafikkarten - denn hier tue sich einiges.Laut einem Bericht von Wccftech habe derf US-Chipkonzern seinen Boardpartnern mitgeteilt, dass eine Verringerung der Herstellungskosten einiger GPUs zwischen 8 und 12% künftig auf die Preise übertragen werde. Diese Berichte seien unbestätigt, aber als weiterer Indikator für fallende Grafikkartenpreise zu werten.Für die Anleger von NVIDIA seien die sinkenden Händlerpreise aber nicht negativ zu werten. Vielmehr würden sie zeigen, dass das GPU-Angebot, das mittlerweile von Samsung und TSMC stamme, wohl zunehme. NVIDIA liefere dies die Möglichkeit, den noch immer bestehenden Nachfrageüberhang verstärkt in Umsätze und Gewinne umzumünzen.Spannend werde zudem, inwiefern sich die Kosteneinsparungen in der Herstellung auch auf die Bilanz des US-Konzerns auswirken würden. Denn es sei durchaus zu erwarten, dass die Einsparungen nicht in voller Höhe an seine Boardpartner weitergegeben würden, sondern sich selbst auch etwas die Marge aufpolstere. Es seien also in diesem Geschäftsjahr noch einige Rekordquartale zu erwarten. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link