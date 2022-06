Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Für die Anleger von NVIDIA sei es lange Zeit hervorragend gelaufen. Der Chip-Riese habe seit dem Pandemie-Beginn quasi in jedem Quartal die Erwartungen geschlagen. Kein Wunder, dass die Aktie von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt sei und eine Bewertung erreicht habe, die nicht mehr gesund gewesen sei. Das habe sich nun zum Positiven verändert.Die Aktie sei zwar immer noch nicht günstig, werde aber nur noch mit einem 22er KGV von 33 bewertet. Das liege deutlich unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt (42) und nur leicht über dem Zehn-Jahres-Durchschnitt (30).Und operativ gebe sich der US-Konzern weiterhin keine Blöße. Gerade das wichtige- Data-Center-Segment boome. Zuletzt seien hier die Erlöse im Jahresvergleich um satte 83 Prozent auf 3,75 Milliarden Dollar gestiegen. Ein wesentlicher Faktor, warum auch die Gesamterlöse des Unternehmens im ersten Geschäftsquartal um 46 Prozent zugelegt hätten.Denn das Geschäft mit den Rechenzentren sei mittlerweile die Haupteinnahmequelle des Halbleiterspezialisten. NVIDIAs Chips und Software würden dort für KI-Anwendungen und Maschinelles Lernen eingesetzt. Ein Zukunftsmarkt mit anhaltender Wachstumsdynamik.Und das Unternehmen bediene bereits auch die wichtigen Zukunftsfelder Virtual Reality (Omniverse), Cloud, Data Analytics und Autonomes Fahren.Und wo sei das Haar in der Suppe? Neben den branchenspezifischen Schwächen bei den Grafikkarten in Q1 habe NVIDIAs Umsatzprognose unter den Erwartungen gelegen. Die konservative Prognose sei jedoch insbesondere auf die Lockdowns in China und das weggebrochene Russlandgeschäft zurückzuführen. Langfristig dürften diese Probleme zu bewältigen sein, zumal der US-Konzern nur einen geringen Teil seiner Einnahmen in Russland generiert habe.NVIDIA habe sein Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren stark diversifiziert und bleibe einer der Haupt-Profiteure des Digitalisierungsbooms. Nach den Kursverlusten der vergangenen Monate sei das Papier zudem wieder attraktiv bewertet.Zeigt sich die aktuelle Bodenbildung als nachhaltig, können Anleger beim Halbleiterriesen wieder zugreifen - Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link