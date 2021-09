Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

192,28 EUR +1,94% (03.09.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

228,43 USD +2,00% (03.09.2021, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (05.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Chip-Überflieger in diesem Jahr sei ganz klar NVIDIA. Der US-Konzern melde ein starkes Quartal nach dem anderen. Auch die NVIDIA-Aktie kenne aktuell kein Halten und notiere in der Nähe ihres Rekordhochs. Das Kursplus seit Jahresanfang betrage satte 72%. Gehe es nach den Analysten von Jefferies, dann dürfte die Rally weitergehen. So habe der Experte Mark Lipacis das Kursziel für die NVIDIA-Aktie nach einem Treffen mit dem Hersteller von Grafik-Prozessoren von 223 auf 260 USD angehoben. Das entspreche einem Kurspotenzial von 16%. Der Analyst habe insbesondere auf die Stärke des Data-Center-Geschäfts von NVIDIA verwiesen."Der Aktionär" schließe sich der Meinung des Analysten von Jefferies an und sehe bei NVIDIA weiteres Potenzial. Insbesondere das boomende Data-Center-Geschäft sollte weiterhin für positive Impulse sorgen. Im zweiten Quartal hätten hier Rekorderlöse von 2,4 Mrd. USD (+35% gegenüber dem Vorjahr) erzielt werden können. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: