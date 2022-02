Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

233,75 EUR -0,02% (10.02.2022 ,18:43)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

267,74 USD +0,26% (10.02.2022, 18:30)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (10.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chiphersteller NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Für die Aktien der zuletzt eingebrochenen Tech-Werte helle sich die Lage deutlich auf. Das gelte auch für die NVIDIA-Aktie. In einem beachtlichen Rebound hätten die Bullen am gestrigen Mittwoch den Kurs gleich über zwei wichtige Marken getrieben. Damit die Rally weitergehe, müsse das Papier jetzt diese Hürden überwinden.Nach dem Kursrückfall habe die NVIDIA-Aktie Halt an der starken Unterstützung gefunden, die von den September-Hochs und dem GD200 bei 225 Dollar ausgehe. Von dort aus habe sie ihren Rebound gestartet.Am Mittwoch habe der US-Titel nun über der 264-Dollar-Marke geschlossen. Damit habe sich die Aktie zurück über den GD100 und die langfristige Aufwärtstrendlinie gekämpft. Die ausgelösten Kaufsignale dürften die Rally noch weiter befeuern. Dafür spreche auch das anziehende Handelsvolumen. Die nächsten markanten Hürden würden nun am Dezember-Tief bei 272 Dollar und am Januar-Zwischenhoch bei 285 Dollar lauern.DER AKTIONÄR bleibt bei seiner bullishen Einschätzung, so Marco Schmidberger. (Analyse vom 10.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: