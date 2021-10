Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Über ein Jahr sei es her, dass NVIDIA den Kauf von Arm angekündigt habe - und noch immer stecke die Übernahme bei zahlreichen Wettbewerbsbehörden fest. Bedenken seitens der Regulierer gebe es dabei nicht nur in China, Großbritannien oder den USA, sondern auch in der EU.Laut einem Bericht von Reuters würden mehrere mit der Sache vertraute Personen erwarten, dass auch die EU-Kommission eine umfassendere wettbewerbsrechtliche Prüfung aufgrund der geplanten Arm-Übernahme einleiten werde. Selbst Zugeständnisse seitens NVIDIA hätten nicht ausgereicht, um zu einer Zustimmung zu gelangen. Die Ergebnisse einer vorläufigen Prüfung sollten dagegen am 27. Oktober vorgestellt werden.Eigentlich habe NVIDIA den im September 2020 angekündigten Deal in nur 18 Monaten abschließen wollen. Nachdem im August die britischen Wettbewerbsbehörden eine umfassende Untersuchung angekündigt hätten, sei dieser Zeitplan jedoch schon ordentlich durcheinander gebracht worden. Eine ähnlich ausführliche Prüfung in der EU dürfte den Abschluss noch weiter hinauszögern.Mit dem Zukauf von Arm wolle NVIDIA seine holistische Vision im Data-Center neben GPUs und DPUs um die dritte Säule der CPUs komplettieren. Aktuell setze der Chip-Hersteller zwar schon auf die Arm-Architektur in seiner Grace-CPU und sei damit ein Komplett-Anbieter im Data-Center - allerdings nicht vollständig In-House.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: