Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



(08.08.2017/ac/a/n)

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse on Analyst Craig Ellis von B. Riley & Co.:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst Craig Ellis vom Investmenthaus B. Riley & Co. seine Kaufempfehlung die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).NVIDIA Corp. dürfte dank starker Steigerungen im Auto- und Data Center-Segment robuste Quartalszahlen ausweisen. Die Analysten von B. Riley & Co. halten die Konsensprognosen für zu niedrig.Das Risiko von Kursabschlägen im Anschluss an die Veröffentlichung des Quartalsberichts nach dem Motto "Verkaufen nach den Nachrichten" sei zwar vorhanden. Drei säkulare Trends würden aber NVIDIA unzweifelhaft zugute kommen. Der NVIDIA-Aktienkurs spiegele ungeachtet der stattlichen Bewertung noch keine Perfektion wider, so die Einschätzung des Analysten Craig Ellis.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse halten die Analysten von B. Riley & Co. am Votum "buy" fest und erhöhen das Kursziel von 135,00 auf 200,00 USD.Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:146,25 Euro +0,48% (08.08.2017, 16:40)Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:146,65 Euro +0,37% (08.08.2017, 17:05)