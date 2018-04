Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

185,00 Euro -2,01% (03.04.2018, 14:58)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 226,95 +2,67% (03.04.2018, 15:03, vorbörslich)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



San Francisco (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Wells Fargo Advisors:Aktienanalyst David Wong von Wells Fargo Advisors bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Wells Fargo Advisors sind der Auffassung, dass die Risiken bei NVIDIA Corp. signifikant ansteigen würden. Die Preise im Hinblick auf das Schürfen von Kryptowährungen seien in den letzten Wochen deutlich gesunken. Analyst David Wong reduziert daher die Umsatz- und Gewinnprognosen für die Geschäftsjahr 2019 und 2020.Auch die negativen Nachrichten aus dem Bereich selbstfahrende Autos und die bestenfalls stagierenden Automotive-Einnahmen könnte den Aktienkurs im weiteren Jahresverlauf unter Druck setzen.Das Data Center-Segment habe sich jedoch im vergangenen Jahr klar besser entwickelt als angenommen. Die Aussagen des Managements zum Marktvolumen habe aber bei Investoren zu einer unrealistisch hohen Erwartungshaltung geführt, so der Analyst David Wong.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:183,88 Euro +0,17% (03.04.2018, 14:42)