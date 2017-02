Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

118,80 Euro +1,27% (07.02.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



Im Finanzjahr 2013 sind Umsätze von 4,13 Mrd. USD erzielt worden. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 8.800 Mitarbeiter.

(07.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Christopher Rolland von Susquehanna Financial:Aktienanalyst Christopher Rolland vom Investmenthaus Susquehanna Financial vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin eine neutrale Sichtweise.Die Analysten von Susquehanna Financial erhöhen im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen von NVIDIA Corp. die Schätzungen.Gleichwohl sollten Investoren die hohen Erwartungen berücksichtigem die sich im Allzeithoch des Aktienkurses widerspiegeln würden.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Susquehanna Financial den Titel unverändert mit "neutral" ein und veranschlagen weiterhin ein Kursziel von 95,00 USD.Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:111,20 Euro +2,77% (07.02.2017, 14:11)Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:111,58 Euro +2,26% (07.02.2017, 14:25)