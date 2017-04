Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktie bleibt Langfrist-Favorit! Marktführer im Top-Zukunftsbereich - AktienanalyseFür Florian Söllner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ein langfristiger Favorit.Die NVIDIA-Aktie habe in dieser Woche deutlich verloren. Andererseits habe NVIDIA jetzt eine neue Grafikkarte vorgestellt. Der Börsenexperte stelle fest, dass NVIDIA eine volatile Aktie sei. Die Situation müsse sich nun etwas beruhigen, aber die NVIDIA-Aktie befinde sich noch im Aufwärtstrend, über der 200-Tage-Linie. Der Aktienprofi verweise auf eine Herabstufung von Pacific Crest. Die NVIDIA-Aktie sei auf "underweight" zurückgestuft worden. Laut den Analysten von Pacific Crest nimmt die Konkurrenz - gerade bei Grafikkarten im PC- und Gaming-Bereich - zu. Söllner gebe zu, dass die Margen in diesem Bereich im laufenden Jahr vielleicht sinken würden. Es gebe aber den Top-Zukunftsbereich, in dem NVIDIA Marktführer sei: Es handle sich um die Super-Chips für das Auto der Zukunft - das Roboter-Auto. Derzeit mache diese Sparte nur 10% der Umsätze von NVIDIA aus.Es seien Rückschläge im operativen Geschäft möglich, aber auf lange Sicht bleibe NVIDIA eine spannende Aktie. Kurzfristig sei also die Luft raus - für Trader sei die NVIDIA-Aktie aktuell nicht so spannend.Die NVIDIA-Aktie bleibt aber ein Langfrist-Favorit, so Florian Söllner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.04.2017)