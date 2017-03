Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 95,81 -2,66% (06.03.2017, 17:31)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Toshiya Hari von Goldman Sachs seine klare Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Die Vorteile von NVIDIA Corp. bei der Produkteinführungszeit und die Wettbewerbsposition seien stark. Die Steigerungen bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen der Ti-Produktlinie würden in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache sprechen.GTX 1080Ti habe das Potenzial im laufenden Quartal im high end-Segment Wachstum zu generieren. Da Verbraucher mit einer Markteinführung im Rahmen der CES im Januar gerechnet hätten, sei es im Dezember und Januar zu einer Einkaufspause gekommen. Die nahezu zweimonatige Verzögerung und der Umstand, dass AMD zunächst keine neuen Produkte auf den Markt bringe, dürften NVIDIA zugute kommen, so die Einschätzung von Analyst Toshiya Hari.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse halten die Analysten von Goldman Sachs am "Conviction Buy"-Rating und bestätigen das Kursziel von 130,00 USD.Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:90,21 Euro -2,75% (06.03.2017, 17:12)Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:90,49 Euro -2,39% (06.03.2017, 17:25)