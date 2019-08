Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

139,78 Euro +2,99% (13.08.2019, 16:59)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

138,86 Euro +2,84% (13.08.2019, 17:19)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 155,72 +2,82% (13.08.2019, 17:19)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist in den Bereichen Personal Computer (PC)-Grafiken, Graphics Processing Unit (GPU) und künstliche Intelligenz (AI) tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Service über PC-, Mobile- und Cloud-Architekturen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: GPU und Tegra Processor, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Architektur basieren. Der Prozessor des Unternehmens hat Plattformen für vier Märkte geschaffen: Gaming, Professional Visualization, Data Center und Automotive.

(13.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Mitch Steves von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Mitch Steves vom Investmenthaus RBC Capital Markets bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Die Schätzungen zur Entwicklung im Data Center-Segment von NVIDIA Corp. in Q2 seien mit etwas Risiko behaftet. In den anderen Bereichen dürfte die Performance mit den Erwartungen in Einklang stehen.Anleger sollten etwaige Kursrückschläge bei der NVIDIA-Aktie zum Einstieg nutzen, falls das Management von Verbesserungen im Data Center-Umfeld spreche.Um den geopolitischen Turbulenzen etwas mehr Rechnung zu tragen, kürzt Analyst Mitch Steves das Kursziel von 200,00 auf 190,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: