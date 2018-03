Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Gestern habe das Unternehmen angekündigt, die Tests für das autonome Auto vorläufig einzustellen. Damit reagiere NVIDIA auf das tödliche Unglück, das sich mit einem Testfahrzeug von Uber ereignet habe. Vergangene Woche habe ein selbstfahrendes Auto des Fahrdienstleisters eine Frau auf einer Straße in Arizona angefahren. Den ungebremsten Aufprall habe die Frau nicht überlebt.Damit erhalte eine der drei großen Kursfantasien, welche die NVIDIA-Aktie seit Monaten antreibe, einen herben Dämpfer. Der US-Titel sei bis zu acht Prozent nach unten gerutscht. Nach Ansicht des AKTIONÄR würden Anleger erneut einen Realitätscheck erfahren, was mit der neuen Technologie möglich sei - und was eben noch nicht. Während die Industrie eher eine frühe Einführung von Autonomen Autos ab 2020 erwarte und dementsprechend den medialen Eindruck erwecke, die Technik wäre ausgereift, würden unabhängige Experten eine Einführung erst ab 2025 erwarten. Einig seien sich jedoch alle: Das Roboterauto werde kommen.Trotz des Kursrückfalls bleibe die NVIDIA-Rally charttechnisch intakt. Die 100-Tage-Linie halte ebenso Stand wie der seit Mitte 2017 bestehende steile Aufwärtstrend. Sicherlich sei die Bewertung hoch, doch sollte sich das Wachstum nachhaltig beschleunigen, dürfte sich jeder freuen, der NVIDIA auch bei einem KGV für 2018 von 32 gehalten habe. Denn nichts liebe die Wall Street mehr als steigende Wachstumsraten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: