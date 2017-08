Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse der Analystin Betsy Van Hees von Loop Capital:Aktienanalystin Betsy Van Hees vom Investmenthaus Loop Capital empfiehlt Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Loop Capital sind der Ansicht, dass die Bedenken des Marktes hinsichtlich einer Wachstumsabschwächung im Data Center-Segment ungerechtfertigt seien. Das zweite Fiskalquartal sei lediglich eine Übergangsperiode zu Volta. Sobald der Hochlauf abgeschlossen sei, sollte NVIDIA Corp. im dritten Quartal eine Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten gelingen.Allerdings dürfte das Geschäft im Hinblick auf Kryptowährungen in Q3 abflauen. In 2019 könnte es in diesem Segment zu einem Rückgang von 20% kommen. Dafür rechnet die Analystin Betsy Van Hees mit einem mehr als ausgleichenden Effekt durch die starke Nachfrage in den Bereichen Data Center und Gaming.In Bezug auf den Anstieg der operativen Ausgaben weist Van Hees darauf hin, dass weitere Investitionen notwendig seien um die Marktführerschaft behaupten zu können. In 2019 seien trotzdem steigende Margen möglich.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:142,20 Euro +2,15% (15.08.2017, 16:02)