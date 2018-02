Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

ISIN: US67066G1040



918422



NVD



NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Christopher Rolland von Susquehanna Financial:Aktienanalyst Christopher Rolland vom Investmenthaus Susquehanna Financial vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin eine neutrale Haltung.Die Analysten von Susquehanna Financial glauben, dass NVIDIA Corp. mit den anstehenden Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes übertreffen könnte. GPU's, die zum Schürfen von Ethereum verwendet würden und die Kombination aus höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen und Marktanteilsgewinnen bei Grafikkarten dürften die wesentlichen Treiber darstellen.Analyst Christopher Rolland äußert ungeachtet der Anhebung der kurzfristigen Schätzungen die Befürchtung, dass die höhere Profitabilität beim Schürfen von Digitalwährungen zu vermehrten Käufen von hochpreisigen Karten geführt habe, die sich im Falle sinkender Ethereum-Preise aber nicht wiederholen dürften und sich damit als Bumerang erweisen könnten.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse stufen die Analysten von Susquehanna Financial den Titel unverändert mit "neutral" ein, erhöhen aber das Kursziel von 185,00 auf 200,00 USD.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:187,40 Euro -1,11% (08.02.2018, 16:35)