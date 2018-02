Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 281,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 01.02.2018 - Equal-weight Morgan Stanley Joseph Moore 25.01.2018 275,00 Buy Merrill Lynch Vivek Arya 19.01.2018 250,00 Equal-weight Barclays Blayne Curtis 18.01.2018 240,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 16.01.2018 240,00 Buy Citigroup Atif Malik 12.01.2018 270,00 Buy B. Riley & Co. Craig Ellis 08.01.2018 250,00 Buy Canaccord Genuity Matthew Ramsay 20.11.2017 - Market-perform BMO Capital Markets - 17.11.2017 250,00 Outperform RBC Capital Markets - 17.11.2017 260,00 Buy Daiwa Capital Markets Deepak Sitaraman 17.11.2017 253,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey William Stein 14.11.2017 205,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 14.11.2017 250,00 Outperform Raymond James Chris Caso 13.11.2017 186,00 Neutral MKM Partners Ruben Roy 13.11.2017 184,00 Hold Stifel, Nicolaus & Co. - 10.11.2017 - Perform Oppenheimer Rick Schafer 10.11.2017 190,00 Neutral Instinet Romit Shah 10.11.2017 240,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 10.11.2017

Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

173,82 Euro -4,15% (06.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

177,49 Euro +2,45% (06.02.2018, 18:50)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

220,52 USD +3,19% (06.02.2018, 18:38)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (07.02.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 281,00 oder 184,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. wird am 8. Februar die Zahlen des vierten Quartals 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Analyst Toshiya Hari stuft den Titel in einer Aktienanalyse vom 1. Februar von "conviction buy" auf "buy" zurück, hält aber am Kursziel von 281,00 USD fest. Die Aktien von NVIDIA hätten bereits eine robuste Kursperformance gezeigt. Die langfristigen Wachstumstreiber im Data Center-Bereich würden vom Markt nun besser verstanden. Zusätzlich zur wachsenden Kryptowährungsnachfrage dürfte der Markt die möglichen Auswirkungen durch den Volta-basierten Produktzyklus unterschätzen. Die EPS-Schätzungen für 2018 und 2019 seien nach oben angepasst worden.Blayne Curtis, Analyst von Barclays, erhöht in einer Branchenstudie das Kursziel für NVIDIA von 225 auf 250 USD und bestätigt das "equal-weight"-Votum. Der Halbleiter-Sektor verzeichne weiterhin ein robustes Wachstum, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am 18. Januar veröffentlichten Studie. Der "Abbau" von digitalen Währungen (Mining) solle für Rückenwind sorgen. Curtis habe seine EPS-Schätzungen für NVIDIA teilweise angehoben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Börsenplätze NVIDIA-Aktie: