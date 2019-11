Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 190,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 12.11.2019 240,00 Buy UBS Timothy Arcuri 12.11.2019 251,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 25.10.2019 220,00 Outperform Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 22.10.2019 250,00 Buy Merrill Lynch Vivek Arya 15.10.2019 200,00 Overweight Piper Jaffray Harsh Kumar 09.10.2019 225,00 Outperform Evercore ISI C.J. Muse 08.10.2019 216,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey William Stein 24.09.2019 210,00 Buy Benchmark Company Ruben Roy 21.08.2019 170,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 16.08.2019 - Underperform Needham & Company Rajvindra S. Gill 16.08.2019

Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

190,98 EUR +1,23% (12.11.2019, 18:20)



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

191,76 EUR +2,15% (12.11.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

209,9354 USD +0,84% (12.11.2019, 18:05)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (13.11.2019/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 251,00 oder 170,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. wird am 14. November die Zahlen für das 3. Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von RBC Capital Markets. Der dort zuständige Analyst Mitch Steves hebt in seiner Aktienanalyse vom 25. Oktober das Kursziel für den Titel von 217,00 auf 251,00 USD und stuft ihn weiterhin mit "outperform" ein. Die Analysten von RBC Capital Markets würden auf die Quartalszahlen von Intel hinweisen, die eine über den Erwartungen liegende Nachfrage im Bereich Data Center signalisieren würden. Im Vergleich zur Server CPU-Nachfrage dürfte bei NVIDIA Corp. das gleiche Phänomen zu beobachten sein. Hinsichtlich der Projektionen zum Gaming-Geschäft demonstriere Analyst Mitch Steves Zuversicht.Eine der niedrigsten Kursprognosen für NVIDIA kommt hingegen von der Deutschen Bank und liegt bei 190,00 USD. In seiner Aktienanalyse vom 12. November stuft Analyst Ross Seymore den Titel unverändert mit "hold" ein. Seit der Bekanntgabe des letzten Quartalsberichts sei der Aktienkurs von NVIDIA Corp. um 30% gestiegen. Investoren würden nun mit sehr guten Quartalszahlen und einer eventuellen Anhebung der Guidance rechnen. Die Analysten von Deutsche Bank würden leichtes Aufwärtspotenzial für möglich halten. Ein Großteil einer positiven Entwicklung sei aber schon eingepreist, so das Urteil des Analysten Ross Seymore.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Börsenplätze NVIDIA-Aktie: