Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

57,75 EUR -0,17% (30.08.2018, 10:03)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (30.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group: Die Jahresgewinne sind dahin - AktienanalyseDer Auto- und Industriezulieferer NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) hat seine Aktionäre auf niedrigere Gewinne eingestimmt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Management des Spezialisten für Verbindungstechnologie erwarte für 2018 eine geringere EBITA-Marge von 16 bis 17 Prozent nach bisher über 17 Prozent wie in den Vorjahren. Gründe seien vor allem die gestiegenen Rohstoffpreise, insbesondere im Bereich der Legierungszuschläge, "Force Majeure" bei wichtigen Kunststoffkomponenten sowie die gestiegenen Handelsbarrieren, zum Beispiel durch US-Stahlzölle. Zudem hätten die zunehmende Materialverknappung auf den Rohstoffmärkten und das starke Wachstum vorübergehend zu variablen Sonderkosten in den Bereichen Beschaffung, Produktion und Logistik geführt. Die Reaktion sei prompt gefolgt: Binnen kürzester Zeit sei die Aktie um über sieben Prozent in die Tiefe gerauscht - und dabei habe der Handelskonflikt das MDAX-Papier bereits zuvor deutlich zurückgeworfen.Dass NORMA weiterhin davon ausgeht, beim Umsatz 2018 in der angestrebten Prognosebandbreite von fünf bis acht Prozent am oberen Ende zu landen, geriet angesichts dessen zur Nebensache, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:58,05 EUR +0,43% (30.08.2018, 12:09)